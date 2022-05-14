Погорилая о возрастном цензе: «Меня больше волнует, что наши спортсмены в следующем сезоне не смогут выступать на международных соревнованиях»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх