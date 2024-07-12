YouTube в России — всё? Скорость загрузки и качество видео теперь будут всё хуже и хуже, согласно данным Mash

https://www.ixbt.com/news/2024/07/12/youtube-v-rossii--vsjo-. Скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube будут ухудшаться с сегодняшнего дня, о чем сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
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