В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

В Абхазии нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минфина республики Владимир Делба, передает Sputnik в своем Telegram-канале.
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