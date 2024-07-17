Фрибеты за ставки на киберспорт от БК «Мелбет»!

В 2024 году впервые проходит масштабный интернациональный Чемпионат мира по киберспорту Esports World Cup в Саудовской Аравии, к которому БК «Мелбет» запускает новую акцию «Фрибеты за кибер», в которой разыгрывает фрибеты номиналом 500, 1000 и 5000 RUB.
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