Фрибеты за ставки на киберспорт от БК «Мелбет»!

В 2024 году впервые проходит масштабный интернациональный Чемпионат мира по киберспорту Esports World Cup в Саудовской Аравии, к которому БК «Мелбет» запускает новую акцию «Фрибеты за кибер», в которой разыгрывает фрибеты номиналом 500, 1000 и 5000 RUB.