Посол считает важным вопрос Палестины в диалоге между Россией и США

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Палестина надеется на то, что ее проблема будет частью диалога в контексте российско-американских контактов, рассказал "Известиям" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
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