В Санкт-Петербурге запретят оставлять самокаты за пределами специальных парковок

В городе появятся смешанные парковки Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков рассказал о том, как будут регулировать численность кикшеринговых электросамокатов в Северной столице.
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