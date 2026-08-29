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Царьград

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Гарвардская медшкола выплатит $53 млн по иску о продаже органов

Гарвардская медшкола выплатит $53 млн по иску о продаже органов

Гарвардская медицинская школа возместит $53 млн 47 родственникам доноров, чьи останки продавал на черном рынке бывший управляющий морга Седрик Лодж.

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