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Марина Цветаева: жизнь, поэзия и судьба Серебряного века

Поэт. Марина Цветаева осталась в истории Серебряного века как вселенная, сотканная из противоречий, боли, нежности, гордыни и невероятной, всепоглощающей страсти к жизни.

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