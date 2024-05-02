«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв «Уралмаш» в пятой игре

Кайл Курич набрал 22 очка Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, в результате чего вышел в следующий раунд турнира.
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