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Как мексиканские картели захватили страну и утопили её в крови

Как мексиканские картели захватили страну и утопили её в крови

Мексиканские картели уже давно перестали быть обычными преступными группировками — они превратились в теневую власть, которая диктует свои законы целым регионам и стирает в порошок всех, кто осмелится встать у них на пути.

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