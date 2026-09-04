Как мексиканские картели захватили страну и утопили её в крови

Мексиканские картели уже давно перестали быть обычными преступными группировками — они превратились в теневую власть, которая диктует свои законы целым регионам и стирает в порошок всех, кто осмелится встать у них на пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым