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Профессор Миршаймер: Путин продемонстрировал сильную позицию России по Украине

Профессор Миршаймер: Путин продемонстрировал сильную позицию России по Украине

Российский лидер Владимир Путин показал уверенность в позиции России относительно конфликта на Украине, заявив о готовности к «технологической дуэли» между новейшей ракетой «Орешник» и западными системами ПВО.

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