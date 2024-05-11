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Пьер Гасли о работе с Ньюи: «Я подумал: «Болид «Ф-1» проектируют за чертежной доской в наши дни?» Уникальный гений»

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли, ранее выступавший за «Ред Булл», прокомментировал новость об уходе Эдриана Ньюи из чемпионской команды и вспомнил, как его удивил традиционный подход конструктора.

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