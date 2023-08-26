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Эракович о матче со «Спартаком»: «Не сомневался, что победим. Болельщикам «Зенита» особенно важны победы над ними»

Эракович о матче со «Спартаком»: «Не сомневался, что победим. Болельщикам «Зенита» особенно важны победы над ними»

– Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления? – Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

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