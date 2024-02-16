Китайская школа ­автопрома – такая на самом деле существует?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Можно ли говорить о сложившейся китайской школе автопрома? Или всё еще идет период заимствований?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– Сейчас вообще очень сложно говорить о какой-то локальной школе автомобилестроения.
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