Китайская школа ­автопрома – такая на самом деле существует?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Можно ли говорить о сложившейся китайской школе ­автопрома? Или всё еще идет период заимствований?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– Сейчас вообще очень сложно говорить о какой-то локальной школе автомобилестроения.