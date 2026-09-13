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Точки, линии и пятна: свежий лол-арт недели

Точки, линии и пятна: свежий лол-арт недели

Очередная порция точек, линий и пятен, которые сложились в забавные визуальные образы.Лето подходит к концу, а значит пришло время для новой встречи с прекрасным.

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