Созданы фотоэлементы для работы на глубинах до 10 метров под поверхностью океана

По словам авторов статьи, ученых из Юньнаньского университета, работ, посвященных подводным фотоэлементам, до сих пор было мало и все они касались глубины не более двух метров.
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