Офицер разведки США назвал способ избежать ядерной войны между НАТО и Россией

Лев ДобрыйПолитикаОфицер разведки США назвал способ избежать ядерной войны между НАТО и Россией НАТО ясно дало понять, что Запад может рассматривать кибератаку как реальное нападение и реагировать соответствующе.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВикторНужно было думать раньше когда строились компьютерные сети. Управление транспортом, энергетикой,трубопроводами ,армией ,военно промышленным комплексом и другими сети должны бить внутренние не связаны глобальными сетями. Правда это дорого но не было бы проблем.Комментировать
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