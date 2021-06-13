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Офицер разведки США назвал способ избежать ядерной войны между НАТО и Россией

Офицер разведки США назвал способ избежать ядерной войны между НАТО и Россией

НАТО ясно дало понять, что Запад может рассматривать кибератаку как реальное нападение и реагировать соответствующе.

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Виктор
Нужно было думать раньше когда строились компьютерные сети. Управление транспортом, энергетикой,трубопроводами ,армией ,военно промышленным комплексом и другими сети должны бить внутренние не связаны глобальными сетями. Правда это дорого но не было бы проблем.

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