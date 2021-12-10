«Таких «котлесосов» нельзя подпускать к детям»: Депутата с дворцом и котлетами могут исключить из ЕР

Хинштейн заявил, что депутата Латышева, рассказавшего, как украсть котлеты у детей, выгонят из партии власти, если информация подтвердится Фото: Global Look Press Александр Хинштейн Глава комитета Госдумы по информационной политик, депутат от «Единой России» Александр Хинштей заявил, что партия изучит вопрос с районным депутатом Виталием Латышевым из Ростовской области, которого подозревают в хищении почти 300 млн рублей, выделенных на оздоровление детей из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.