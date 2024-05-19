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7-й матч в серии «Ванкувер» – «Эдмонтон» станет первым канадским за 22 года. В 2002-м «Торонто» обыграл «Оттаву»

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (5:1 в шестом матче, 3-3).  Решающая игра серии пройдет в Ванкувере 20 мая.

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