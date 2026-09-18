Наталья Карпович: ДЭГ позволяет проголосовать независимо от местонахождения

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало доступным и эффективным способом участия в выборах для жителей Москвы.
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