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Компания AMD завершила производство видеокарт серии Radeon RX 6600

Компания AMD завершила производство видеокарт серии Radeon RX 6600

Компания AMD завершает выпуск некоторых видеокарт, чтобы сосредоточиться на новых моделях. Согласно нескольким источникам, производство видеокарт Radeon RX 6600, включая RX 6600 XT, RX 6650 XT и мобильные варианты на базе Navi 23, было прекращено.

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