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Психолог Бушина развеяла миф о разрыве между поколениями

Психолог Бушина развеяла миф о разрыве между поколениями

Кандидат психологических наук, доцент и заместитель директора Центра социокультурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Екатерина Бушина в эфире радиостанции «Говорит Москва» развеяла миф о значительном разрыве между поколениями.

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