Глава Минкульта исполнила желание девочки из Кирова побывать на "Мосфильме"

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнила мечту 13-летней жительницы Кирова Марии Савиных, которая хотела побывать на киностудии "Мосфильм", сообщили в пресс-службе ведомства.
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