Одноразовые электронки: что это такое и как они работают

В последние годы на рынке электронных сигарет появилось множество новых продуктов, среди которых особое место занимают одноразовые электронные устройства, получившие широкое распространение благодаря своей простоте и доступности.
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