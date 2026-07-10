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Одноразовые электронки: что это такое и как они работают

В последние годы на рынке электронных сигарет появилось множество новых продуктов, среди которых особое место занимают одноразовые электронные устройства, получившие широкое распространение благодаря своей простоте и доступности.

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