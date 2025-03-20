Молодая мама из Рязанской области выиграла в лотерею 643 143 рубля

Ольга Казакова начала участвовать в государственной лотерее «Проще, чем дважды два» по совету мужа.Ольга Казакова* из Рязанской области начала участвовать в государственной лотерее «Проще, чем дважды два» по совету мужа.
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