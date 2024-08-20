Большегрузы разрушают дороги в Краснокаменском районе

Жители Краснокаменского района пожаловались в редакцию ZAB.RU на то, что местные дороги находятся в критическом состоянии, особенно трасса Богдановка-Краснокаменск, по которой проезжают большегрузы с углем до Забайкальска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии