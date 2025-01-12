Старый Новый год — 2025: история и традиции праздника

Старый Новый год традиционно отмечают в середине января. Этот праздник не считается официальным и не входит в череду длинных выходных, однако многие семьи встречают его за праздничным столом, как и сам Новый год.
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