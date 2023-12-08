Белый дом признал отсутствие подвижек в вопросе о помощи США Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил во время беседы с представителями СМИ об отсутствии изменений в вопросе выделения поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов Америки.
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