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Белый дом признал отсутствие подвижек в вопросе о помощи США Киеву

Белый дом признал отсутствие подвижек в вопросе о помощи США Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил во время беседы с представителями СМИ об отсутствии изменений в вопросе выделения поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов Америки.

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