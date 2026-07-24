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Объективная добросовестность, «раздолжнители» и чисто экономические убытки в новом определении Верховного Суда 301-ЭC26-525(3)

Вчера был опубликован полный текст определения СКЭС РФ по делу гражданина Жукова, где очень подробно разбирался вопрос об освобождении лица от долгов перед кредиторами по итогам завершения банкротных процедур.

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