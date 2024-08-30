Москвичи смогут наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию

До 4 сентября жители Москвы и Подмосковья смогут невооруженным глазом наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию Она будет двигаться с юго-запада на юго-восток и будет выглядеть как большая и медленно двигающаяся звезда .
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