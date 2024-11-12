Россияне выбирают Таиланд и Вьетнам для новогоднего отдыха: как изменились предпочтения туристов в 2024 году Ольга ВайленкоС наступлением зимы у многих россиян появляется желание отдохнуть в тёплых странах, и новогодние каникулы становятся для этого идеальной возможностью.