Россияне выбирают Таиланд и Вьетнам для новогоднего отдыха: как изменились предпочтения туристов в 2024 году Ольга ВайленкоС наступлением зимы у многих россиян появляется желание отдохнуть в тёплых странах, и новогодние каникулы становятся для этого идеальной возможностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии