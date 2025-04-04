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Роналду после 3:1 с «Аль-Хилалем»: «Эр-Рияд желто-синий!»

40-летний португалец отметился дублем в матче с «Аль-Хилалем» (3:1) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

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