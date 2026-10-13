Онколог Пылев объяснил, почему периферический рак лёгкого трудно выявить

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве», что периферический рак лёгкого сложнее диагностировать из-за расположения опухоли в мелких бронхах, где её трудно обнаружить и взять материал для исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Гавришко:...
- В Северной Македо...
- Помощник Бернема ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым