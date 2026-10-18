Московский регион за сутки пытались атаковать 512 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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