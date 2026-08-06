Суд взыскал 4,1 млн рублей с фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с компании ООО «Поливест-Железногорск», связанной с пропавшим в красноярской тайге Сергеем Усольцевым, более 4,1 миллиона рублей в пользу уральского поставщика.
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