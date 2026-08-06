Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

Суд взыскал 4,1 млн рублей с фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева

Суд взыскал 4,1 млн рублей с фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с компании ООО «Поливест-Железногорск», связанной с пропавшим в красноярской тайге Сергеем Усольцевым, более 4,1 миллиона рублей в пользу уральского поставщика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии