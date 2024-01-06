НИКОЛА ЧИРКОВ

Действия Звериного ЗАПАДА спокон веков ведёт злобную звериную войну против России, куда включены все мыслимые и не мыслимые звериные пропагандистские лживые войны, где этот Звериный ЗАПАД устроил РОССИИ Геноцид в 27 миллионов человеческих жизней. И сегодня эти выродки продолжают свои звериные войны против РОССИИ. И теперь, кто вы звери ЕВРОПЫ такие с лживой лицемерной мордой постоянно суётесь в РОССИЮ.