Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.
Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НИКОЛА ЧИРКОВ
Действия Звериного ЗАПАДА спокон веков ведёт злобную звериную войну против России, куда включены все мыслимые и не мыслимые звериные пропагандистские лживые войны, где этот Звериный ЗАПАД устроил РОССИИ Геноцид в 27 миллионов человеческих жизней. И сегодня эти выродки продолжают свои звериные войны против РОССИИ. И теперь, кто вы звери ЕВРОПЫ такие с лживой лицемерной мордой постоянно суётесь в РОССИЮ.
Ответить
11 час.
Вик Норд
Может и говновброс,а может очередная шкурка козла на продажу...,пока НИКАКОГО подтверждения из ДРУГИХ источников не увидел,что говорит за первую версию.
Ответить
9 час.
Алексей Сафронов
Навальный отдыхает, вот "гора и родила мышь"...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии