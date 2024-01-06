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Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Действия  Звериного  ЗАПАДА  спокон  веков  ведёт  злобную  звериную  войну  против  России,  куда  включены  все  мыслимые  и  не  мыслимые  звериные  пропагандистские  лживые  войны,  где  этот  Звериный  ЗАПАД  устроил  РОССИИ  Геноцид  в  27  миллионов  человеческих  жизней.  И  сегодня  эти  выродки  продолжают  свои  звериные  войны  против  РОССИИ.  И  теперь,  кто  вы  звери  ЕВРОПЫ  такие  с  лживой  лицемерной  мордой  постоянно  суётесь  в  РОССИЮ.
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