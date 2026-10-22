Между известными фигуристами произошел конфликт. Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая публично ответила на слова также призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о перспективах её 16-летней дочери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Следственный коми...
- УНИАН: более 500 ...
- Мэр Бразилии впеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым