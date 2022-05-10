Журнал «Профиль»

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В МИД РФ прокомментировали возможность нанесения превентивного ядерного удара по Украине

В МИД РФ прокомментировали возможность нанесения превентивного ядерного удара по Украине

Принципы и условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине страны. Ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по Украине, нужно искать в ней, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

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