В МИД РФ прокомментировали возможность нанесения превентивного ядерного удара по Украине

Принципы и условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине страны. Ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по Украине, нужно искать в ней, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
Принципы и условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине страны. Ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по Украине, нужно искать в ней, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
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