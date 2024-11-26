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  • Ингерман Ланская
    завтра появиться какой-нибудь индус и детей не будет говядины... а потом веган ...и будут кормить детей сырой капусто...В Норильске из шк...
  • Геннадий Бережнов
    А то что он заслуженный это вам в МО сказали или в инете прочитали! Трепло он а не офицер!Удар «Орешником» ...
  • Геннадий Бережнов
    Этот Трухан несёт чушь понятную и обывателю. Что ты хотел то сказать бывший.Удар «Орешником» ...

«Не можете дать оружия – дайте денег»: эстонский министр призвал Запад вложиться в украинский ВПК

«Не можете дать оружия – дайте денег»: эстонский министр призвал Запад вложиться в украинский ВПК

Влиятельное вашингтонское издание The Hill, обычно специализирующееся на освещении политической кухни Капитолийского холма и Белого дома, обратилось к вопросам внешней политики и взяло интервью у министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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