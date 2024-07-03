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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nubia представила геймерские смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с разогнанным Snapdragon 8 Gen ...

Nubia представила геймерские смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с разогнанным Snapdragon 8 Gen ...

Nubia представила геймерские смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3 Leading VersionКомпания Nubia, принадлежащая китайской ZTE, анонсировала игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, построенные на разогнанной версии актуального флагманского процессора Qualcomm, который получил название Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

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