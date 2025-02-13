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«Селтик» — «Бавария». Видеообзор матча Лиги чемпионов

«Селтик» — «Бавария». Видеообзор матча Лиги чемпионов

В среду, 12 февраля, в Шотландии состоялся первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Селтик» на своем поле проиграл «Баварии» со счетом 1:2.

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