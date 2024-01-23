Мантия преследуется: история судьи из Тульской области, которая сама ответила перед законом

На сайте Тульского областного суда опубликовано решение по делу о причинении тяжких телесных повреждений в отношении Людмилы Алексеевой, которая на момент совершения преступления являлась судьей Ефремовского межрайонного суда.
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