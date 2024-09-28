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Царьград

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В Махачкале взорвалась АЗС, погибли 10 человек и 21 пострадал

В Махачкале взорвалась АЗС, погибли 10 человек и 21 пострадал

Десять человек погибли и 21 пострадал во время взрыва АЗС на федеральной трассе в Махачкале.В минувшую пятницу, 27 сентября, на федеральной трассе в пригороде Махачкалы произошёл взрыв на автозаправочной станции.

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