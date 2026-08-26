MDPI: нанопластик из ПВХ воздействует на клетки сосудов в пуповине

Итальянские специалисты из Института охраны здоровья матери и ребенка (IRCCS) и их коллеги детально сравнили влияние наночастиц полипропилена и поливинилхлорида (ПВХ) на клетки эндотелия человеческой пупочной вены.
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