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Газета.ру

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MDPI: нанопластик из ПВХ воздействует на клетки сосудов в пуповине

MDPI: нанопластик из ПВХ воздействует на клетки сосудов в пуповине

Итальянские специалисты из Института охраны здоровья матери и ребенка (IRCCS) и их коллеги детально сравнили влияние наночастиц полипропилена и поливинилхлорида (ПВХ) на клетки эндотелия человеческой пупочной вены.

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