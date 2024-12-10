Биржевые цены на бензин в России упали

С начала декабря стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за низкого сезонного спроса и наблюдающегося роста переработки после завершения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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