Биржевые цены на бензин в России упали

С начала декабря стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за низкого сезонного спроса и наблюдающегося роста переработки после завершения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).