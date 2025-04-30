Поздравление премьер-министра Биньямина Нетаниягу с 77 Днём независимости Израиля

Поздравление премьер-министра Биньямина Нетаниягу с семьдесят седьмым Днём независимости Израиля:«Мои братья и сёстры, граждане Израиля,в день семьдесят седьмой годовщины нашей независимости чудо возрождения Израиля продолжает нас волновать .
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