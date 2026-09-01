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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Сочи» Морено временно возглавил сборную Южной Кореи. Контракт – до 27 ноября с возможностью продления

Роберт Морено временно возглавил сборную Южной Кореи. Бывший главный тренер «Сочи» подписал краткосрочный контракт и будет руководить южнокорейской сборной в ближайших 6 матчах.

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