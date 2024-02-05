Торт "Белый танец"

Сегодня дамы приглашают кавалеров. к столу! Перед вами один из моих любимых чизкейков, который можно съесть целиком и не заметить, потому что оторваться очень сложно! Для тех, кто на диете, можно уменьшить количество сахара, сливки заменить молоком, а топленую сметану на обычную 15%, будет тоже вкусно.
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