Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп назначит для Байдена спецпрокурора после победы на выборах

Трамп назначит для Байдена спецпрокурора после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания собирается назначить специального прокурора для уголовного преследования действующего главы государства Джо Байдена за все преступления, совершенные им на президентском посту.

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