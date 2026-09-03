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NASA и SpaceX отложили запуск Crew-13 из-за утечки окислителя на корабле Dragon

NASA и SpaceX отложили запуск Crew-13 из-за утечки окислителя на корабле Dragon

NASA и SpaceX перенесли запуск миссии Crew-13. Причиной стала утечка окислителя в двигательной системе космического корабля Dragon, обнаруженная при подготовке к старту.

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